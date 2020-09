Messenger omezuje přeposílání zpráv. Chce tak bojovat proti dezinformacím

„S okamžitou účinností budou moci všichni uživatelé Messengeru přeposílat zprávy a multimédia pouze do pěti chatů,“ uvedli provozovatelé služby.

Dříve bylo možné jakoukoliv zprávu přeposlat na dvě desítky uživatelů nebo skupin, po aktualizaci na nejnovější verzi Messengeru, která by měla vyjít 24. září, to však již možné nebude. Pokud tedy byli například uživatelé zvyklí přeposílat fotografie více rodinným příslušníkům najednou, nově to bude možné maximálně pěti lidem.