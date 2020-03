Kritická zranitelnost ohrožuje uživatele Windows 7

„Ta pracuje s Adobe Type 1 fonty a může útočníkovi umožnit vzdálené spuštění kódu skrze speciálně upravený dokument, a to buď skrze jeho otevření, nebo pouze zobrazením náhledu,“ doplnil Bašta.

To jinými slovy znamená, že chybu mohou počítačoví piráti zneužít k tomu, aby spustili na cizím počítači prakticky libovolný škodlivý kód. Stejně tak ale mohou přistupovat k nastavení napadeného stroje či k uloženým datům na pevném disku. Pro kritické zranitelnosti bylo vydáno celkem pět bezpečnostních záplat.

V současnosti bohužel není k dispozici žádná aktualizace, která by chybu opravovala. Jisté je nicméně to, že pro starší systémy již nevyjde. Pro podporované verze Windows by měla vyjít nejpozději v polovině dubna.