Českému Avastu klesl v pololetí provozní zisk, čeká se převzetí firmou NortonLifeLock

Spotřebitelský segment a segment malých a středních firem přispěly do celkových tržeb 446,7 milionu USD respektive 25,3 milionu USD. Upravená marže EBITDA se snížila na 52,9 procenta. Ovlivnily jí vysoké investice do získávání a udržení zákazníků, do segmentu Digital Trust Services (DTS) a akvizice společnosti SecureKey.