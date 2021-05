Ceny aplikací jsou příliš vysoké. Apple čelí v Británii žalobě

Apple žalobu označil za neopodstatněnou. „Vítáme příležitost prodiskutovat se soudem svou neochvějnou oddanost zákazníkům a mnohé přínosy obchodu App Store pro britskou ekonomiku,” uvedla firma. Upozornila, že ostatní obchody s aplikacemi běžně vybírají podobné poplatky. Poukázala rovněž na to, že 84 procent aplikací v obchodě App Store je zdarma.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají svého postavení.