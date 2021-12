Výroba iPhonů bude váznout do konce roku. Závod v Indii je zavřený

Vláda státu podle úředníka požádala Foxconn, aby přezkoumal kvalitu služeb poskytovaných pracovníkům. Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci také doporučil, aby firma poskytla zaměstnancům vybavení pro odpočinek, například televizi, knihovnu a vnitřní prostory pro hraní her. Foxconn také podle dalšího vládního zdroje úředníkům sdělil, že zvýšil výrobu příliš rychle a postupně zajistí modernizaci zázemí pro zaměstnance, než se vrátí k plnému provozu.

Apple již dokončil práce na novém iPhonu. Může do výroby Mobil

To nejlepší v nabídce amerického počítačového gigantu však představují novinky se slůvkem Pro v názvu. Ty se nabízí s kapacitami 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. U největší kapacity úložiště se vyšplhala cena až na závratných 44 390 Kč u iPhonu 13 Pro, v případě většího iPhonu 13 Pro dokonce až na 47 390 Kč. Samozřejmě ceny základního 128GB provedení jsou daleko příznivější, iPhone 13 Pro začíná na částce 28 990 Kč a iPhone 13 Pro Max na 31 990 Kč.

Apple začal s montáží iPhonů v Indii v roce 2017. Foxconn, Wistron a další dodavatel Pegatron se společně zavázali, že do pěti let investují do výroby v iPhonů v Indii 900 milionů USD.