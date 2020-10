Ve stanicích metra Chodov a Háje je mobilní signál LTE

Do konce listopadu pokryje LTE signál také stanici Opatov na lince C a stanice Národní třída a Náměstí Republiky na trase B. Po rozšíření signálu bude cestujícím vysokorychlostní síť dostupná na trase C od stanice Nádraží Holešovice po konečnou stanici Háje a na trase B od Smíchovského nádraží po Českomoravskou.