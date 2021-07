Tísňové volání se má usnadnit, používat se budou i esemesky

Operátoři se opět přes textovou zprávu zeptali, zda se opravdu nachází na dané adrese. „Upřesnila to a jejího přítele se podařilo zachránit,“ dodal.

Hasiči testují na lince 112 komunikaci přes SMS od poloviny minulého roku. Zatím se soustředí na registrované uživatele z řad neslyšících. Podle Kramáře to navazuje na dřívější praxi v některých krajích, jež podobně komunikují s volajícími už dlouhé roky.

Ministerstvo průmyslu ale nyní v novele, kterou bude ve druhé polovině měsíce projednávat Senát , plánuje podstatné rozšíření způsobů kontaktu těchto linek, takže by lidé mohli SMS využívat daleko více.

„Nově bude tísňová komunikace zahrnovat povinně volání a SMS, případně i další formy komunikace, pokud to bude technicky proveditelné,“ uvedl Marek Vošahlík z tiskového oddělení úřadu. Podle důvodové zprávy si jen u linky 112 vyžádá úprava v telefonních centrech a navýšení provozních nákladů na odeslané tiskové zprávy okolo 20 milionů ročně.

A do budoucna by to mělo být povinné i v ČR. „EU v příštích letech chystá změny, jednou z nich je možnost online komunikace s operačními středisky, což znamená, že byste měl v každém okamžiku vidět, jak se píšou písmenka,“ řekl Kramář. Tedy věc, která je běžná v internetových chatovacích aplikacích.