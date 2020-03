Přijde dříve, než se čekalo. S mobilem od Microsoftu se počítá už v létě

Podle původních plánů si měl totiž smartphone Surface Duo odbýt prodejní premiéru až letos před Vánocemi. Microsoft si to ale údajně rozmyslel a podle zdroje Windows Centralu nakonec telefon přijde již v průběhu léta.

To je poměrně moudré rozhodnutí, protože celá řada výrobců odhaluje své mobily až na podzim na veletrhu IFA. Dřívější uvedení na trh by tak americkému softwarovému gigantu mohlo hrát do karet, protože na trhu jednoduše nebude tolik konkurentů.