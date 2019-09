Poslanci kývli na novelu, která sníží pokuty za přechod k jinému operátorovi

Ministr průmyslu Karel Havlíček si od novely slibuje větší konkurenční prostředí, v němž by prý operátoři mohli snížit ceny dat.

Novela počítá například s tím, že by lidé mohli ukončit smlouvu s operátorem do dvou dnů a bez pokuty a také se zkrácením doby přenesení telefonního čísla z dnešních 10 dní na dobu dvou pracovních dnů. Změnit operátora by mělo být možné bez toho, aby člověk musel kontaktovat stávajícího operátora.