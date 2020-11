Po nejlepším iPhonu se jen zaprášilo, je beznadějně vyprodaný

Hlad po verzi 12 Pro Max je před Vánocemi tak velký, že prakticky všichni tuzemští prodejci hlásí vyprodáno. A stále to platí také pro provedení 12 Pro, které šlo do prodeje již v říjnu. Vrcholné dva modely jsou zkrátka nedostatkovým zbožím.

Apple nicméně ve svém oficiálním internetovém obchodu uvádí, že další várka by měla do Česka dorazit na přelomu listopadu a prosince. Stejné informace je možné vyčíst také z některých tuzemských e-shopů. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by lidé měli své objednané přístroje získat ještě před Štědrým dnem. A to i v případě, že objednávku učiní až nyní.