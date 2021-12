Nejstarší sítě zůstanou. ČTÚ prodlouží operátorům příděl frekvencí na dalších 20 let

Český telekomunikační úřad prodlouží mobilním operátorům na dalších 20 let příděl frekvencí v pásmu 2100 MHz, které do letoška využívali pro sítě 3G. Podmínkou ale bude provoz nejstarších sítí GSM minimálně do roku 2028, pokud podíl všech uživatelů využívajících tuto technologii neklesne dříve pod pět procent. Úřad zatím vydal nový příděl operátorovi O2, příděly T-Mobilu a Vodafonu by měly následovat.