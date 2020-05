Levný iPhone strčí nejvýkonnější Androidy do kapsy, tvrdí šéf Applu

To jinými slovy znamená, že telefon s cenovkou startující na 12 990 Kč by měl nabídnout vyšší výkon než konkurenční telefony, které se v obchodech nabízejí za 20 či 30 tisíc korun. V praxi přitom nebude prohlášení Cooka tak daleko od pravdy.

Apple totiž nastavil skutečně cenovku proklatě nízko. Podařilo se mu to díky tomu, že do staršího těla umístil nové výkonné součástky. Právě proto vypadá novinka jako iPhone 8, ale uvnitř má stejný procesor jako nejlepší iPhone 11 Pro, tedy konkrétně Apple A13 Bionic. Ten je přitom aktuálně tím nejvýkonnějším, co Apple nabízí.