Huawei se zaměří i na chov prasat a těžební průmysl. Kvůli sankcím

Některá média už dříve uvedla, že Huawei sníží v letošním roce výrobu smartphonů až o 60 procent. Sama firma to ale nepotvrdila. „Tady nejde o to, že by byly nějaké problémy s kvalitou či zkušenostmi s výrobky Huawei. Pro Huawei to nejsou spravedlivé podmínky, firma je obětí geopolitického napětí,” řekl mluvčí podniku.