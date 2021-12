Celé pražské metro je už pokryto mobilním signálem

Mobilní operátoři s dopravním podnikem v úterý dokončili pokrývání pražského metra signálem LTE. Posledním připojeným byl úsek Rajská zahrada – Černý Most na trase B. Celkové investiční náklady projektu byly více než půl miliardy korun. Práce začaly v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. Firmy to uvedly v tiskové zprávě.