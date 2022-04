5G signál je už v celém pražském metru

Dozorčí rada DPP v roce 2018 schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Náklady na pokrytí metra byly podle prosincových informací operátorů více než půl miliardy korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.