Tvůrci Fortnitu dostali miliardovou injekci

Historicky to není poprvé, co si studio Epic Games šlo pro peníze k investorům. Zatím poslední kolo financování přitom tomuto podniku vyneslo rovnou jednu miliardu dolarů, což odpovídá bezmála 21,6 miliardy korun.

I když se to může zdát jako závratná částka, hodnota celé společnosti je v současnosti 28,7 miliardy dolarů (622,5 miliardy korun). Ředitel Epic Games Tim Sweeney v souvislosti s novou finanční injekcí nicméně zdůraznil, že je stále většinovým držitelem akcií.

Server ING si přitom všímá toho, že velký potenciál vidí ve studiu Epic Games evidentně japonský elektronický gigant Sony. Ten letos investoval ze všech firem nejvíce – zhruba 200 milionů dolarů. O rok dříve to přitom bylo dokonce 250 milionů dolarů.

Právě Fortnite je jedním z největších hitů studia Epic Games, a to již několik let v řadě. Tato zběsilá akce má na čtvrt miliardy uživatelů, což z ní dělá nejúspěšnější on-line multiplayerový titul současnosti, jak připomněl server The Verge.