Táhnou filmy i hry. Zisk Sony výrazně překonal očekávání

Analytici v anketě společnosti Refinitiv čekali v průměru provozní zisk 351,6 miliardy jenů. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince pak vzrostl o 11 procent na 346 miliard jenů. Tržby vzrostly na tři biliony z 2,7 bilionu jenů ve stejném období předchozího roku.

Japonský podnik zvýšil výhled provozního zisku na celý fiskální rok na rekordních 1,2 bilionu jenů, zatímco dosud počítal s částkou 1,04 bilionu jenů. Proti předchozímu roku by se tak provozní zisk měl zvýšit o 25,6 procenta. Analytici čekali v průměru zisk 1,09 bilionu jenů. Čistý zisk teď firma očekává 860 miliard jenů místo dosavadního odhadu 730 miliard jenů.

Z dříve zveřejněných prodejů je přitom patrné, že Sony dělá, co jen může, aby se konzole dostaly k hráčům co nejdříve. Desetimilionová hranice prodaných PlayStationů 5 totiž byla prolomena přibližně po osmi měsících. V případě PlayStationu 4 to přitom bylo až za devět měsíců. U pětky je tedy odbyt citelně vyšší – a logicky tedy také dodávky na trh.