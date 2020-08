Spor technologických gigantů rozdělil hráče na dva nesmiřitelné tábory

Na úvod malá rekapitulace – celý spor se týká poplatků, proti kterým vedení Epic Games protestuje. Pokud jsou hry či jiné aplikace nabízeny prostřednictvím oficiálních obchodů Apple a Google, oba podniky si z uskutečněných transakcí účtují provize ve výši 15 až 30 %.

Ve hře Fortnite proto vedení Epic Games minulý týden ve čtvrtek nabídlo hráčům alternativní platební metodu, díky které mohli nakupovat virtuální měnu V-Bucks, která se používá k nákupům oblečků, tanečků a dalšího vybavení, o 20 % levněji.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obrazem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení. Již nyní je tak jasné, že celým případem se bude muset zabývat soud.

Komunita je rozdělena

Celý spor nicméně již nyní rozdělil i herní komunitu na dva nesmiřitelné tábory, jak je možné vyčíst z nejrůznějších internetových fór a skupin na sociálních sítích.

„Hráči by měli Epic Games podpořit. Částky, které ty dvě firmy chtějí ve svých storech, jsou neskutečné – 30 % ze všech výnosů? To je velice, velice drahá služba,“ prohlásil Pavel D.

„Je pravda, že jim to prochází proto, že je to služba stále zisková, ale nic to nemění na tom, že je extrémně drahá jen proto, že neexistuje konkurence,“ doplnil Pavel D.

Ukázka ze hry Fortnite Foto: archív tvůrců

Ostatní to vidí ale jinak. „Právě že je to naopak, 30 % je nízká částka. Google Play a Apple Store podporují vývojáře už jen tím, že poskytují spolehlivý a bezpečný distribuční systém bez nějaké fixní minimální ceny. Vytvoření vlastního distribučního systému by vyžadovalo náklady na server a také čas i peníze,“ podotkl uživatel vystupující pod přezdívkou Kravec.

Spor rozhodne i o dalších aplikacích

„Za mě jednoznačně podpora Applu a Googlu. Zkušenosti s obchodním oddělením Epic Games jsou strašné – je to velmi nenažraná, krátkozraká a arogantní firma. Jen díky tomu, že je menší než Apple a Google, tak se může mediálně tvářit div ne jako nějaký Robin Hood,“ má jasno diskutér Jíša.

Ten zároveň upozornil na fakt, že Epic Games nebrojí proti konzolím Xbox a PlayStation, kde se přitom poplatky platí také.

Google a Apple nejsou kvůli poplatkům terčem výtek poprvé, v minulosti již podobné spory řešilo několik softwarových tvůrců. Oba giganti nicméně vždy svorně tvrdili, že poplatky jsou nezbytné pro rozvoj a správu internetových obchodů. Rozhodnutí soudu by tak ve finále mohlo rozhodnout nejen o osudu Fortnitu, ale také o dalších mobilních aplikacích a hrách.