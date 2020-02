Simíci to rozjedou na PlayStationu. Her zadarmo je ale více

Až do konce února mohou majitelé televizní konzole PlayStation 4 stahovat hned dvě různé hry zadarmo v rámci služby PS Plus, třetí je pak k dispozici pro sadu virtuální reality PlayStation VR. Konkrétně jsou k dispozici tituly The Sims 4, BioShock: The Collection a Firewall Zero Hour.