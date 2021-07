Pokémoni nepřestávají bavit. Ani po pěti letech

Zajímavý je především fakt, že popularita hitu Pokémon Go neslábne ani po zmiňovaných pěti letech. Naopak tvůrci se mohou těšit ze stabilních zisků. Jen v loňském roce totiž tento titul vydělal 1,23 miliardy dolarů (26,8 miliardy korun).

Hra Pokémon Go.

Částka je to doslova astronomická, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že za stažení hry nezaplatí hráči ani korunu. Všechny peníze uživatelé utratili pouze za nákup určitých předmětů.

Podle serveru Business of Apps hraje Pokémon Go aktuálně více než 150 milionů lidí. To jinými slovy znamená, že hru zapnou na svém chytrém telefonu nebo počítačovém tabletu alespoň jednou za měsíc. Zhruba pětina z nich přitom loví pokémony každý den.