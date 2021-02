Nový ovladač PlayStationu měl způsobit revoluci. Teď ale Sony řeší zapeklitý problém

Jisté je nicméně to, že celou kauzou se bude zabývat americký soud v New Yorku. Jeden z hráčů se tam totiž rozhodl Sony zažalovat kvůli tomu, že podnik uvedl na trh produkt nevalné kvality.

DualSense přitom představuje jedno z největších vylepšení u PlayStationu 5. Jak již samotný název napovídá, bezdrátový ovladač se snaží zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Tento gamepad nabízí místo obyčejných vibrací haptickou odezvu. Ovladač se tedy chvěje v ruce podle toho, co se zrovna děje na obrazovce.