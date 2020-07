Nejcennější hrou na planetě je nevydařený unikát

Videohry mohou být velmi zajímavou investicí. Ukazuje to titul Super Mario Bros. z roku 1985, který se v půlce měsíce vydražil díky svému dobrému stavu za úctyhodných 114 tisíc dolarů, tedy v přepočtu za více než 2,6 milionu korun. Na vysoké ceně se podepsal i fakt, že jde o nevydařený unikát. Upozornil na to server The Verge.