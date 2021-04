Moderní grafiky v obchodech chybí. Hrát se ale dá stejně

Jednou z takových služeb je GeForce Now od společnosti Nvidia, kterou jsme měli možnost vyzkoušet. Hrát je s touto platformou možné prakticky na jakémkoliv stroji, klidně i několik let starém notebooku, který původně nebyl určen na hry.

Přesně to byl náš případ, všechny tituly jsme hráli na tři roky starém ultrabooku, který byl původně určen spíše pro kancelářské nasazení. Ten tedy logicky nenabízí ani zdaleka takový výkon jako zmiňované konzole od Sony a Microsoftu či plnokrevné herní PC. Nvidia se nicméně chlubí tím, že GeForce Now spolehlivě pracuje klidně i na mobilu.

Jediným limitem je rychlost internetu, GeForce Now vyžaduje rychlost minimálně 15 Mb/s v rozlišení 720p při 60 FPS a 25 Mb/s v rozlišení 1080p při 60 FPS. Je nicméně jasné, že čím vyšší rychlost, tím lépe. My jsme na přípojce s rychlostí 50 Mb/s fungovali bez jakýchkoliv problémů ve full HD rozlišení.

Zlákat jsme se nechali také áčkovým titulem Shadow of the Tomb Raider, ve kterém naplno vyniknou přednosti ray-tracingu. Stíny ve hře díky této technologii působí přirozeněji. Atmosféru výrazně podtrhují i stíny vrhané menšími světelnými zdroji, jako jsou louče, svíčky a umělé osvětlení městských scén. Hra tak působí téměř filmovým dojmem.

Ještě před pár lety bylo samozřejmostí, že pro co nejlepší zážitek z her potřebujete pořádně výkonnou mašinu. Aktuálně je realita úplně jiná, GeForce Now ukazuje, že streamovací služby mají rozhodně co nabídnout. Jejich nástup se ještě více uspíšil tím, jak jsou nedostupné konzole nové generace a moderní grafické karty.