Hraní za předplatné je stále populárnější

Cloudové hraní zvané jednoduše xCloud zamíří kromě našich luhů a hájů také do dalších 21 zemí, a to včetně Slovenska. Dostupné bude už od 15. září.

Project xCloud by měl být v podstatě streamovací herní službou. Uživatelé za určitý poplatek budou moci využít výpočetní výkon počítačů Microsoftu, který je pro chod moderních her nezbytný, a na svém zařízení si pak zobrazí už jen samotnou hru.

Na hraní za předplatné láká také společnost Nvidia, cloudová služba se jmenuje GeForce Now. Jednou z takových služeb je GeForce Now, kterou provozuje společnost Nvidia. Ta existuje již několik let, teprve letos na jaře ji tvůrci zpřístupnili všem uživatelům, dříve byla pouze na pozvánku. Využívat tak GeForce Now může prakticky jakýkoliv majitel PC či Macu, hrát je ale možné také na televizorech s připojenou konzolí Shield či na chytrém telefonu s platformou Android.