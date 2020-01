Fanoušci PlayStationu se převtělí do dobrodruha i rozpustilého kozla

Jednou z her, kterou je v lednu možné stahovat, je totiž Goat Simulator. Jde o jeden z nejbizardnějších titulů vůbec, v jehož hlavní roli je rozpustilý kozel. Ten vyvolává zmatek prakticky všude, kde se objeví. Body totiž hráči získávají za to, že demolují všechny věci okolo sebe.

Ve hře od studia Coffee Stain se mohou hráči vyřádit v sólo režimu, nebo své kozí sny a touhy realizovat až se třemi dalšími kamarády v multiplayer režimu. V otevřeném světě je přitom možné zničit prakticky cokoliv. Rozpustilý kozel se může točit, skákat, ale zároveň dávat rány do všeho, co mu stojí v cestě. Kreativitě se zkrátka v otázce ničení meze nekladou.

Druhým bezplatným titulem v lednovém PS Plus je Uncharted: The Nathan Drake Collection. Zběhlejší čtenáři patrně již tuší, že nejde pouze o jednu hru, ale o celou kolekci obsahující tři tituly naráz. Konkrétně Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves a Uncharted 3: Drake's Deception.