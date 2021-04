Zmizí SSD z obchodů? Využívají se k těžbě nové kryptoměny

Situace na trhu se špičkovými komponentami je neutěšená. Poptávka totiž kvůli rostoucím kurzům nejrůznějších kryptoměn stoupla natolik, že poskládat si herní PC není v dnešní době prakticky možné. Například grafické karty jsou totiž beznadějně vyprodané. A bude hůř, kvůli nové kryptoměně by z pultů obchodů mohly zmizet také rychlé SSD jednotky. Upozornil na to server IT Home.