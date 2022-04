Výdaje na IT v Česku letos vzrostou téměř o pět procent, předpokládají analytici

Výdaje na informační technologie v Česku by letos mohly vzrůst o 4,8 procenta. Tahounem mají být především IT služby s růstem o 11 procent, následované softwarem s desetiprocentním nárůstem a systémy datových center s osmi procenty. Vyplývá to z prognózy analytické firmy Gartner. V roce 2020 dosáhly tuzemské výdaje na IT 9,5 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 214,5 miliardy korun).