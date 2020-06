Všechna tajemství PlayStationu 5 prozrazena

Pětka sází na kombinaci bílé a černé barvy. Vzhled působí rozhodně moderním a neokoukaným dojmem. Obě provedení by měla mít úplně stejný výkon a víceméně i vzhled, pouze klasický PlayStation 5 má pravou bočnici trochu vypouklou, protože japonský herní gigant do těchto míst vtěsnal optickou mechaniku.

Ve stejném designu bude vyveden také ovladač zvaný DualSense. Ten se bude snažit zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Gamepad by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.