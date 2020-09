Spojené státy šikanují technologické firmy, burcuje Čína

Podle agentury Reuters mluvčí Pentagonu uvedla, že „ministerstvo obrany ve spolupráci s dalšími úřady rozhoduje o tom, zda je nutné zařadit firmu SMIC na černou obchodní listinu“. Pokud by se tak stalo, americké podniky by nesměly dodávat své produkty tomuto výrobci bez povolení amerických úřadů.

Server CNBC upřesnil, že úřady zkoumají také to, zda SMIC není napojen na čínský vojenský výzkum.

SMIC byla založena před dvěma dekádami, ale navzdory státní podpoře zatím ve výrobě zaostává za tchajwanským konkurentem Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). A to z hlediska objemu výroby i nabízených technologií.

Restrikce ze strany USA by podle analytiků mohly čínský polovodičový systém ještě více podkopat. „Tato firma by se za několik let mohla zcela zhroutit,“ prohlásil analytik Mark Li ze společnosti Bernstein Research.