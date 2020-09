Sony si dává na čas. Informace o nových PlayStationech drží pod pokličkou

Co tedy už o dvou nových PlayStationech víme? Pětka sází na kombinaci bílé a černé barvy. Vzhled působí rozhodně moderním a neokoukaným dojmem. Obě provedení by měla mít úplně stejný výkon a víceméně i vzhled, pouze klasický PlayStation 5 má pravou bočnici trochu vypouklou, protože japonský herní gigant do těchto míst vtěsnal optickou mechaniku.

V případě grafického jádra označuje výrobce architekturu jako Custom RDNA 2. Důležité je nicméně to, že poběží až na frekvenci 2,23 GHz. Výrobce přitom počítá s tím, že tyto součástky by měly dát dohromady výkon přesahující 10,2 TFLOPS. Počítá se s 16 GB paměti typu GDDR6 (256-bit) s propustností 448 GB/s.

Konzole by tak v praxi měla stačit na hraní v rozlišení 4K, a to při 60 snímcích za sekundu. Počítá se také s tím, že bude obsahovat speciální ray tracing jádra, díky nimž nabídnou jednotlivé hry dechberoucí grafiku.

Ve stejném designu bude vyveden také ovladač zvaný DualSense. Ten se bude snažit zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Gamepad by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.