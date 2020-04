Ovladač PlayStationu 5 zapojí do hry další lidský smysl

Právě nové jméno naznačuje, co bude hlavní předností tohoto bezdrátového ovladače – do hry se bude snažit zapojit náš další smysl, a to konkrétně hmat. DualSense by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.