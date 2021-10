Nové MacBooky Pro cílí na náročné uživatele

Model M1 Pro je ve srovnání s M1 Max sice o něco pomalejší, ale stále by mělo jít o jeden z nejvýkonnějších procesorů na trhu. Čip Apple M1 mohl být napojen maximálně na 16 GB operační paměti, novinky posouvají tuto hranici podstatně dál. Apple M1 Pro zvládne až 32 GB paměti a M1 Max až 64 GB.

Apple vrací také do hry konektory, které byly v minulosti k dispozici pouze prostřednictvím dokovací stanice. Řeč je například o HDMI portu, laptop navíc disponuje čtečkou SD karet.

Tehdy byl Apple vychvalován až do nebes, že na poměry jablečných zařízení nasadil cenovku velmi rozumně. Základní model bylo možné pořídit už od 38 990 Kč.

Za nejvyšší konfiguraci si americký počítačový gigant naúčtuje 180 990 Kč. Částka to není rozhodně lidová, na druhou stranu případní zájemci za tuto částku získají to nejlepší, co je z přenosných počítačů s logem nakousnutého jablka možné zakoupit.