Nejvýkonnější herní grafika se dočkala limitované edice. V obchodech ale nebude

Už nyní je tedy jasné, že půjde o velmi hodnotnou kartu i ze sběratelského pohledu. Grafické karty řady GeForce RTX 2080 Ti, které nepocház z limitovaných edic, se v obchodech prodávají od 30 do 35 tisíc korun.

Reálnější grafiku nicméně nabízejí pouze hry, které jsou na nový standard připraveny. Jde například o tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider. Překvapením není pravděpodobně ani to, že podporu ray tracingu nabídne také zmiňovaný Cyberpunk 2077.