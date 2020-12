Nabídka programů se rozrůstá, Microsoft 365 funguje na nových počítačích od Applu

Apple se netají tím, že bude postupně procesory od Intelu nahrazovat ve všech nabízených modelech vlastními čipy Apple M1, které dříve byly známé pod označením Apple Silicon. Do budoucna se tedy s ničím jiným nepočítá.

Americký počítačový gigant tvrdí, že novinka je revoluční. Doposud totiž počítače potřebovaly hned několik čipů, zatímco novinka zvaná Apple M1 integruje hned několik čipů do jediného – procesorovou jednotku, grafické jádro, neurální engine a zároveň i paměťovou část.

Procesor s logem nakousnutého jablka by měl nabídnout nejlepší poměr výkonu/spotřeby na celém trhu. Je údajně až třikrát úspornější proti konkurenčním čipům, kterými jsou aktuálně vybaveny stolní počítače a notebooky. V praxi by se to mělo projevit delší výdrží MacBooků a nižší spotřebou stolních PC s logem nakousnutého jablka.