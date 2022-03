Další čipová krize na obzoru? Na Ukrajině vypadla polovina světových dodávek neonu

„Pokud se zásoby do dubna vyčerpají a výrobci čipů nebudou mít domluvené objednávky v jiných regionech světa, pravděpodobně to bude znamenat další omezení pro širší dodavatelský řetězec a neschopnost vyrobit konečný produkt pro mnoho klíčových zákazníků,“ řekl Angelo Zino, analytik investiční výzkumné společnosti CFRA.

Ta varovala před možným rizikem nedostatku neonu v případě eskalace rusko-ukrajinského konfliktu už dříve. USA nebo Čína sice mají kapacitu na výrobu neonu, ale tempo růstu výroby by bylo podle propočtů CFRA nedostačující.

Před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu vyráběla společnost Ingas 15 až 20 tisíc metrů krychlových neonu měsíčně. Její klientelu tvořili zákazníci z Tchaj-wanu, Koreje, Číny, Spojených států a Německa. Asi 75 procent dodávek šlo do čipového průmyslu, sdělil Reuters Nikolaj Avdzhy, obchodní ředitel společnosti.

V březnu měl Cryoin svým zákazníkům původně dodat celkem 13 tisíc metrů krychlových neonu. Podle ředitelky rozvoje obchodu Larissy Bondarenkové dokáže společnost přečkat minimálně tříměsíční odstávku, pokud by ale došlo k poškození závodu, znamenalo by to nejen finanční zátěž navíc, ale také zbrzdění při obnově provozu.