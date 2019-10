Microsoft chce vyzbrojit stylusy dotykovými displeji

To by se mohlo v nadcházejících letech ale změnit. Americký softwarový gigant totiž již před časem podal patentovou přihlášku, která se týká právě nové generace stylusů. Ty by mohly podle dosavadního návrhu dostat integrované displeje, nebo spíše malé dotykové plochy.

Na malé obrazovce by se mohly zobrazovat nejrůznější notifikace operačního systému a dalších aplikací, když zrovna nejste u počítače. Stejně tak by ale displej mohl sloužit k zobrazení různých ovládacích prvků – snadněji by tak bylo možné změnit tloušťku štětce při kreslení nebo barvu. Stejně tak by bylo možné snadno upravovat hrubost a další parametry stylusu.