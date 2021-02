Lidé musí mít právo na opravu výrobků, burcuje Evropský parlament

Komise by podle europoslanců také měla stanovit jasná kritéria pro "ekodesign" výrobků. Telefony, domácí spotřebiče, dětské hračky i další produkty by měly být co nejsnáze opravitelné a co nejvíce jejich částí recyklovatelných. Poslanci chtějí, aby unijní exekutiva přišla s normou, která by výslovně zakazovala výrobcům snažit se pomocí softwarových či jiných úprav o to, aby spotřebiče přestaly fungovat nebo byly zastaralé krátce po skončení záruky.