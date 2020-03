Co se bude ukrývat pod plastovými kryty PlayStationu 5

V případě grafického jádra označuje výrobce architekturu jako Custom RDNA 2. Důležité je nicméně to, že bude k dispozici 36 CU jednotek, které poběží až při frekvence 2,23 GHz. Výrobce přitom počítá s tím, že tyto součástky by měly dát dohromady výkon přesahující 10,2 TFLOPS. Počítá se s 16 GB paměti typu GDDR6 (256-bit) s propustností 448 GB/s.

Konzole by tak v praxi měla stačit na hraní v rozlišení 4K, a to při 60 snímcích za sekundu. Počítá se také s tím, že konzole bude obsahovat speciální ray tracing jádra, díky kterým nabídnou jednotlivé hry dechberoucí grafiku.

Vzhled PlayStationu 5 je zatím tajemstvím, prodávat by se nicméně tato televizní konzole měla ještě před Vánocemi. Prodejní cena bude upřesněna později.

Vylepšení by se měl dočkat také bezdrátový ovladač. Ten by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.