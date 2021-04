Chytří pomocníci hlídají zdravotní kondici

Mobilní aplikace často umožňuje komplexní sledování měření celé řady životně podstatných hodnot, evidenci fyzické aktivity a příjmu energie v potravě. Na to navazuje funkcionalita plánování osobních cílů, sledování jejich plnění a plánování konkrétních aktivit. Aplikace tedy zpravidla dovedou pracovat s více chytrými zařízeními najednou. Mimochodem, obslužné programy dovedou pacienta i upozornit, že je čas na pravidelné měření.

Co přinesly počítačové technologie ve druhé dekádě

Co přinesly počítačové technologie ve druhé dekádě Hardware

Překvapivě i takto sofistikované modely se velmi často vyznačují snadnou obsluhou. Stačí stisknout jedno tlačítko a vše proběhne automaticky. Vy pak už jen zkontrolujete výsledek na displeji připojeného mobilu. Obsluhu tedy zvládnou i malé děti. Některé modely dovedou dokonce odesílat data do cloudu nebo je exportovat do přehledných tabulek a grafů, ze kterých následně lékař získá všechny potřebné údaje.

Některé modely dokonce dovedou vaše výsledky s ohledem na tělesnou konstituci a staří porovnávat také se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Mobilní aplikace často umožňuje komplexní sledování měření celé řady životně podstatných hodnot, evidenci fyzické aktivity a příjmu energie v potravě. Na to navazuje funkcionalita plánování osobních cílů, sledování jejich plnění a plánování konkrétních aktivit.

Pro nejnáročnější uživatele jsou pak určeny modely s připojením k bezdrátovým sítím WiFi. Ty dovedou odesílat data nejen do připojeného chytrého telefonu, ale také do zabezpečeného cloudu na stránkách výrobce. Díky tomu mohou váš zdravotní stav kontrolovat vaši blízcí klidně i z druhého konce planety. Tato data je možné pochopitelně také sdílet se svým lékařem, kromě cloudu je totiž chytrý tlakoměr dovede exportovat do nejrůznějších tabulek, grafů a PDF.