Bez investic to nepůjde. Nové hry budou výrazně náročnější

Aktuálně nabízené konzole od Microsoftu a Sony byly na trhu několik let. Tvůrci her tak měli v podstatě jasně dáno, jak moc mohou výkonnostní limity nastavovat. V praxi to znamenalo, že upgradovat klasické počítačové sestavy nebylo příliš potřeba. Drtivá většina moderních her běžela na strojích s cenovkou okolo 25 tisíc korun plynule v rozlišení Full HD i na maximální detaily.