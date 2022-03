Za ropu a plyn půjde platit v bitcoinech, zvažuje Rusko. Ale ne pro všechny

Přestože ruský prezident Vladimir Putin nařídil tento týden Gazpromu, aby za plyn přijímal platby jen v rublech, ve hře je teď i možnost úhrady bitcoiny, a to i za ropu. Týkat se to má ovšem pouze zemí, které Moskva považuje za přátelské. Upozornil na to server CoinDesk, který se specializuje na oblast kryptoměn.