Platit za plyn v rublech? To ve smlouvě není, odmítají Němci Putinova nová pravidla

„Snažíme se získat přehled,“ odpověděl Scholz na dotaz, jaké důsledky budou pro Německo plynout z Putinova požadavku, aby se za plyn v budoucnu platilo pouze v rublech. „Smlouvy říkají něco jiného a nepředpokládají platbu v rublech. Vypadá to, že ve většině případů je to naprosto jasná situace,“ řekl Scholz.

Putinovo rozhodnutí by podle politika CDU Norberta Röttgena mohlo v konečném důsledku znamenat zrušení sankcí. „Putin požaduje, abychom za dovoz ropy a plynu platili přímo v rublech. Na to by naše společnosti musely v (ruské) centrální bance vyměnit eura nebo dolary za rubly. To by masivně podkopalo sankce centrální banky,“ řekl Röttgen.