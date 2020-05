Výdaje na IT letos v Česku klesnou o osm procent

Zatímco v prvním čtvrtletí globálně IT trh ještě rostl s výjimkou Číny o více než dvě procenta, scénář globální recese počítá s poklesem o více než pět procent. Podle pesimistického scénáře Gartneru čeká některé segmenty IT trhu v letošním roce až desetiprocentní meziroční pokles. Proti původním odhadům se nejvíce propadne software, z původně očekávaného 12procentního růstu se stane pokles o 5,4 procenta. Z plus pěti do minus sedmi procent klesnou také IT služby a do poklesu o 5,6 procenta půjdou i výdaje na datová centra.