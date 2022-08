V Brně vyvinuli umělou inteligenci, umí třídit snímky už ve vesmíru

„Cubesat VZLÚ si bere za cíl ověřit technologie pro chystanou misi české satelitní konstelace. Nanosatelit je mimo jiné vybaven experimentální kamerou z dílny české firmy Eltvor. A právě tuto kameru jsme na dálku doplnili umělou inteligencí tak, aby vybírala ty nejzajímavější snímky. Podle našich informací je to dokonce světová premiéra – nikdo předtím nepřidal umělou inteligenci až po tom, co byl satelit vypuštěný na oběžnou dráhu. Bylo to možné jen díky spolupráci s VZLÚ a Eltvor,” uvedl spolumajitel firmy Zaitra Marek Marušin.