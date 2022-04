Twitter čekají velké změny. Jaké jsou plány Muska?

Musk v pondělním prohlášení – po oznámení o akvizici – uvedl, že chce sociální síť vylepšit novými prvky, jakož i zpřístupněním „algoritmů“ platformy či „ověřováním všech lidí“.

„Investoval jsem do Twitteru, protože věřím v jeho potenciál stát se platformou pro svobodu projevu po celém světě, a věřím, že svoboda projevu je společenským imperativem fungující demokracie,“ napsal Musk na Twitter.

Sám Musk se chce přitom stát člověkem, který bude mít tuto transformaci na starosti. „Twitter má mimořádný potenciál. Odemknu ho,“ komentoval akvizici sebejistě.

Zahraniční komentátoři The New York Times či CNN tato vyjádření zpravidla interpretují jako předzvěst snahy Muska zasáhnout do zažitých pravidel, podle nichž Twitter moderuje obsah od svých uživatelů.

Z dřívějších prohlášení Muska lze nicméně odvodit pět věcí, které bude chtít dozajista na Twitteru změnit. Stát by se tak mohlo už za několik měsíců, zhruba v takovém horizontu by měla být totiž akvizice v hodnotě 44 miliard dolarů (jednoho bilionu korun) hotová.

1. Svoboda slova

Patrně nejvíce vadil Muskovi přístup Twitteru ke svobodě slova. Vedení sociální sítě kritizoval za to, že tuto problematiku „neřeší dobře“. „Svoboda slova je nezbytná pro fungující demokracii,“ uvedl Musk na Twitteru v březnu.

„Věříte, že Twitter tento princip důsledně dodržuje?“ zeptal se tehdy svých přívrženců. Většina jeho sledujících přitom uvedla, že nevěří.

Musk tvrdí, že cenzura Twitteru překračuje politiku a neumožňuje veřejnou diskuzi myšlenek. A zatímco první dodatek americké ústavy umožňuje soukromým zaměstnavatelům omezit některé projevy v jejich podnikání, Musk chce, aby Twitter přestal hlasy lidí dusit.

Díky novému majiteli Twitteru by se tak mohl na sociální síť vrátit bývalý americký prezident Donald Trump, který měl na sociální síti přes 88 milionů sledujících. Twitter proti jeho tweetům dlouho nijak nezasahoval, předloni v květnu však začal k některým jeho výrokům o údajných rizicích korespondenčního hlasování přidávat vysvětlující poznámky a odkazy na nezávislé informace.

Změna nastala předloni v listopadu, kdy Twitter začal řadu Trumpových tvrzení o domnělých volebních podvodech skrývat a přidávat k nim poznámku, že se jedná o zavádějící informace. Po nepokojích způsobených Trumpovými příznivci loni v lednu, při kterých přišlo několik lidí o život, se Twitter nakonec rozhodl účet exprezidenta zcela zablokovat.

2. Vymýcení podvodů

Různé podvody nejsou na Twitteru ničím výjimečným, o čemž se Musk přesvědčil na vlastní kůži. Jeho jméno poškodili podvodníci, kteří se za něj vydávali. Od Muskových příznivců pak vybrali v kryptoměnách v přepočtu zhruba 45,5 milionu korun, připomněl server Popular Mechanics.

V roce 2020 byl dokonce jeho účet hacknutý. Tehdy si nejbohatší muž na světě stěžoval, že „podvodníci s kryptoměnami pořádají v každém vláknu párty se spamboty“, tedy s automatickými systémy, které na síti šíří podvodné či reklamní příspěvky.

Je tedy více než pravděpodobné, že se Musk bude snažit Twitter od podobných podvodníků a spambotů vyčistit, aby z něj udělal lepší místo pro uživatele. Žádné konkrétní plány řešení tohoto problému však nezveřejnil. Dosáhnout by se toho ale dalo tak, že by musel být každý účet na Twitteru ověřený, což by v podstatě zcela vyloučilo ze hry anonymní uživatele.

3. Konec reklam

Musk je dlouhodobým odpůrcem reklam na Twitteru, přestože právě díky takovému komerčnímu obsahu mohou síť využívat lidé zadarmo. Podle budoucího šéfa Twitteru ale reklama dává společnostem „příliš velkou moc nad webem“.

I samotný Musk si uvědomuje, že reklamy nelze zastavit ze dne na den, pokud má být platforma finančně životaschopná. V minulosti ale prohlásil, že je „zastáncem Twitteru založeného na předplatném namísto verze podporované reklamou“. Svůj tweet ale následně smazal.

V současnosti již existuje Twitter Blue, byť zatím pouze ve vybraných státech. Jde o předplacenou službu, která uživatelům poskytuje přístup k prémiovým funkcím za měsíční poplatek od tří dolarů měsíčně (68 Kč). Právě placenou verzi platformy se pravděpodobně bude snažit Musk více rozvinout.

4. Twitter jako open source

Twitter je od svého začátku postaven jako open source, jeho zdrojový kód je tedy volně k dispozici na internetu. „Otevřenost je součástí naší DNA,“ chlubí se Twitter na svém webu. Pravda ale je, že celá řada algoritmů je tajná.

Musk již v březnu zveřejnil na svém Twitteru anketu, ve které se lidí ptal, zda by měly být všechny algoritmy veřejně dostupné jako open source. 82,7 % respondentů tehdy uvedlo, že je pro.

Twitter algorithm should be open source — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2022

V rozhovoru pro Ted Talk pak Musk prohlásil, že zveřejněn by měl být minimálně algoritmus, který Twitter používá k určení toho, jaké tweety budou propagovány a jaké budou před uživateli skryty. Podle něj by to přispělo k zvýšení důvěryhodnosti ze strany uživatelů vůči celému Twitteru.

Na síti je nicméně jen pár sociálních platforem, které fungují jako 100% open source. Patří mezi ně Pixelfed či Okuna. Webové projekty zpravidla zdrojové kódy nezveřejňují, protože si chtějí zachovat soukromí svých interních procesů.

5. Tlačítko s novou funkcí

Zkraje dubna zveřejnil Musk anketu, ve které bylo možné hlasovat o zavedení editačního tlačítka. 73,6 % dotázaných by jej uvítalo, proti se vyjádřilo pouze 26,4 % lidí. Celkově hlasovalo 4,4 milionu lidí. Stalo se tak krátce poté, co se Musk stal největším akcionářem firmy.

Firma na anketu reagovala velmi podrážděně. „Když se teď všichni ptají... ano, na editační funkci pracujeme už od loňského roku! Ne, ten nápad jsme nedostali díky anketě,“ objevilo se jen pár hodin po zveřejnění ankety na oficiálním účtu Twitteru.

Twitter uvedl, že tuto funkci bude v příštích měsících testovat ve své placené službě Twitter Blue. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v dohledné době editačního tlačítka skutečně dočkáme.