Tisíce kryptoměn čeká pád, předpovídají lidé z odvětví

„Jsme ve fázi, kdy v podstatě existuje příliš mnoho blockchainových platforem, příliš mnoho kryptoměn. To uživatele mate a vystavuje určitým rizikům, řekl minulý týden na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu Bertrand Perez, který vede nadaci Web3 Foundation.

Zákonodárci státu New York schválili návrh zákona o omezení těžby kryptoměn

„Je to podobné jako v počátcích internetu, kdy existovala spousta internetových společností. Nemálo z nich byly podvody a nepřinášely žádnou hodnotu. To se všechno vyčistilo,” připomněl Perez takzvanou dotcomovou bublinu z roku 2001, kdy malí i profesionální investoři nakupovali akcie téměř všeho, co bylo alespoň okrajově spojeno s používáním internetu.