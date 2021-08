Technologické produkty táhnou. Zisk Foxconnu stoupl o třetinu

Finanční ředitel David Huang na tiskové konferenci uvedl, že čistý zisk a výnosy firmy za pololetí byly rekordní. Hlavním tahounem byla podle něj poptávka po chytrých telefonech. Ve třetím čtvrtletí firma očekává růst celkových výnosů o tři až 15 procent a v samotné divizi spotřební elektroniky o více než 15 procent. Výhled však vychází ze současného pandemického vývoje a pokud by se situace v Asii zhoršila, mohlo by to narušit dodávky komponent, napsala agentura Reuters.