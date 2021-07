Ruské úřady hrozí Googlu pokutou za porušení zákona o uchovávání osobních dat

Podle Roskomnadzoru nebylo vedení technologické společnosti s to potvrdit, že databáze s údaji ruských uživatelů jsou skutečně lokalizovány na serverech na ruském území, za což jí hrozí správní pokuta od jednoho do šesti milionu rublů (od 294 000 do 1,8 milionu Kč). Roskomnadzor upřesnil, že čeká na odpověď o lokalizaci dat také od internetových firem Twitter a Facebook.