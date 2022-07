Ruská dezinformační kampaň atakuje východní Evropu

Bulharsko bylo dlouho považováno za skálopevného ruského spojence, přestože země v posledních desetiletích obrátila svoji pozornost k Západu, v roce 2004 vstoupila do NATO a o tři roky později do Evropské unie. Když se Bulharsko, Polsko a další země bývalé Varšavské smlouvy postavily na stranu NATO v jeho podpoře Ukrajiny, Rusko zareagovalo vlnou dezinformací a propagandy, jejichž cílem bylo vytěžit co nejvíc z veřejné debaty o globalizaci a poplatnosti západnímu stylu života.