Remaster vyhrává souboj s časem. Vyzkoušeli jsme Uncharted: Legacy of Thieves

I přes slib své ženě se Nathan vydává hledat pirátský poklad a samozřejmě není sám, kdo na něj má zálusk. Nathan se svými parťáky se tak bude muset prostřílet spoustou protivníků na druhé straně barikády. Odměnou za to mu bude šplhání po dechberoucích scenériích.

Ukázka z Uncharted: Legacy of Thieves

Kromě chybějícího režimu pro více hráčů se jinak na obsahu obou titulů nic nezměnilo. Uncharted 4: A Thief´s End vypráví poslední příběh dobrodruha Nathana Draka, tak The Lost Legacy se zaměřuje na starou známo Chloe a její parťačku Nadine, která se objevila i ve čtvrtém díle.

Zatímco A Thief´s End bylo svého času hodně očekáváné pokračování bombastické série, tak i přes vážnější tón příběhu si zde hráči užili pořádně akční a adrenalinové scény jako v předchozích dílech. The Lost Legacy oproti tomu působí mnohem osobnějším a komornějším dojmem.

Uncharted 4: A Thief's End - jedna z nejlepších her této generace konzolí

Hratelnost se nikterak nezměnila. Protagonisté obou dílů umí šplhat ať už po budovách, tak i skalách apod., střílí z všemožných zbraní a občas řeší nějaký ten logický puzzle, aby se dostali do další lokace. To vše je prokládáno bezprecedentně kvalitními příběhovými animacemi se skvělými hereckými výkony a vysoce kvalitním hudebním doprovodem. Hlavně animace vypadají v remasterované verzi ještě o to lépe.